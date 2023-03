"Trop vert pour être vrai ?" une campagne pour vous aider à repérer les allégations trompeuses lors de vos achats

Alors que de plus en plus de consommateurs souhaitent réduire leur impact sur l’environnement, des entreprises tentent d'en tirer profit en mettant en valeur leurs efforts dans ce domaine sur leurs produits. Mais comment être certain que ce qui est écrit est vrai et n’est pas avant tout une façon d’appâter les personnes sensibles à ces discours. Car, ces affirmations doivent être "vraies, précises, non équivoques et non exagérées", nous dit le SPF Economie qui lance aujourd’hui une campagne "Trop vert être vrai ?" pour alerter la population et les entreprises "sur l’utilisation trompeuse d’allégations environnementales" telles que "écologique", "vert" ou "neutre en carbone".