Trop timide, l’Union Saint-Gilloise s’incline logiquement à Liverpool

L’Union Saint-Gilloise s’est logiquement inclinée sur la pelouse de Liverpool (2-0), jeudi, lors de la 2e journée d’Europa League. Une erreur d’Anthony Moris est venue gâcher la première période de l’Union, tandis que Jota a mis fin aux espoirs bruxellois en fin de rencontre.

La première période a été, sans surprise, en faveur des Reds. À domicile et avec son trio d’attaque Salah – Nunez – Jota, Liverpool a directement mis la pression sur l’Union Saint-Gilloise et Anthony Moris. Ce dernier a d’ailleurs dû sortir le grand jeu dès la 5e minute pour s’interposer face au Pharaon Mohamed Salah.

Au quart d’heure, Nunez, peu utilisé par Jurgen Klopp cette saison, a manqué... l’immanquable. Parfaitement servi par Salah dans le petit rectangle, le grand (1,87m) attaquant uruguayen s’est complètement loupé pour le plus grand bonheur de Moris.

Il a fallu patienter avant de voir l’Union aux avant-postes. Trop impatients et maladroits en contre, les Bruxellois se sont créés leur première opportunité sur coup franc via Nilsson qui, les yeux fermés, a placé sa tête à côté du but d’Alisson (27').

Plus le match avançait, plus l’Union se montrait à l’aise. Et pourtant, alors que la pause arrivait à grands pas, Moris, impeccable jusque-là, s’est troué sur une frappe anodine d’Alexander Arnold. Surpris, le portier bruxellois a relâché le cuir dans les pieds de Gravenberch, qui en a profité pour planter sa première rose sous ses nouvelles couleurs (1-0, 44').

Une erreur et une contre-attaque...

Le malheureux Moris a ensuite fait ce qu’il a pu pour se racheter en deuxième mi-temps. Il s’est d’abord imposé devant Jota (52'), puis a empêché le Néerlandais d’inscrire un doublé en détournant sa frappe enroulée en corner (61'). Vingt minutes plus tard, c’est le poteau gauche du gardien qui est venu sauver les Unionistes (80').

Sentant des Reds un peu endormis en fin de match, l’Union a (timidement) poussé sans parvenir à se montrer dangereux. Jota a finalement mis fin aux espoirs bruxellois dans le temps additionnel à la suite d’une contre-attaque rondement menée (2-0, 90+3').

Trop court, trop timide, l’Union s’incline à Anfield. Après deux journées, les troupes d’Alexander Blessin pointent à la 3e place du groupe E, derrière Liverpool (6 points) et Toulouse (4 points).