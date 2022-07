Trop mignon : Bruce Willis danse avec sa fille en dansant sur Lizzo

La femme de Bruce Willis, Emma Heming Willis, a partagé un moment de complicité père-fille sur son Instagram. Il s’agit d’une vidéo où l’on voit Bruce Willis danser avec sa fille, Mabel devant leur maison. Ils reprennent ensemble une chorégraphie populaire sur TikTok du titre "About Damn Time" de Lizzo. On peut voir l’acteur de 67 ans en pleine forme essayant de suivre les pas de sa fille, visiblement plus à l’aise en danse et en trends que son père.