Trop lourd financièrement, le chauffoir de Schaerbeek ferme définitivement ses portes

Depuis une dizaine d’années, le chauffoir de Schaerbeek a accueilli de jour, en partenariat avec la Croix-Rouge, les personnes en difficulté ou mal logées. Elles y recevaient à boire à manger et pouvaient passer du temps au chaud.

Mais au fil du temps, le profil du public a évolué, nécessitant des prises en charges plus lourdes. Privé de subsides et vu sa situation financière, le CPAS n’a désormais plus les moyens d’assumer la gestion de ce lieu sur ses fonds propres. C’est donc à l’unanimité que le Conseil d’action sociale a dû se résoudre à fermer les portes du chauffoir.

D’autres services continuent cependant d’exister pour aider les plus démunis de la commune, et une antenne sociale a récemment été ouverte au 22 de l’avenue Rogier.