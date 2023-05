Trop forte pour les Europe Play-offs, La Gantoise s’impose encore face à Westerlo

Après un petit coup d’arrêt contre le Cercle Bruges le week-end dernier (2-2), La Gantoise a fait ce qu’elle sait faire de mieux ce samedi soir : gagner. Sans concurrence dans ces Europe Play-Offs, les Buffalos, déjà assurés de terminer en tête, l’ont emporté sur le même score qu’à l’aller sur la pelouse de Westerlo (1-3).

La partie avait pourtant bien commencé pour les Campinois, qui avaient pris l’avantage grâce à un but très chanceux de Nacer Chadli (1-0, 23'), fêté avant le coup d’envoi pour son 500e match professionnel.

Les choses se sont ensuite gâtées pour Westerlo. Andrew Hjulsager a rapidement égalisé (1-1, 27') et en deuxième période, l’inévitable Hugo Cuypers a planté sa 24e rose de la saison (1-2, 76'). Cinq petites minutes plus tard, Tarik Tissoudali a participé à la fête en inscrivant son premier but depuis son retour de blessure (1-3, 81').

Au classement, La Gantoise s’envole un peu plus et compte désormais 11 points d’avance sur ses trois adversaires, en attendant le résultat de la rencontre entre le Standard et le Cercle.