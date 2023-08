Trop fébrile et peu inspirée, l’Union prend une fameuse gifle du côté de Malines

L’Union n’est plus invaincue. Les Saint-Gillois se sont logiquement inclinés du côté de Malines (4-0). En manque d’idées offensives et pas assez rigoureux dans leur camp, les Bruxellois concèdent leur première défaite du championnat. En cas de victoire de Gand ce dimanche, ils perdront la tête du championnat.

Pas de round d’observation entre les deux équipes au coup d’envoi. Les locaux se montrent immédiatement entreprenants et se signalent par une première tentative. Au gré des minutes, ce sont bien les Malinois qui vont prendre le dessus sur leur adversaire du jour. Schoofs arme une belle frappe mais Moris s’interpose brillamment. Juste après, c’est Machida qui joue les pompiers de service sur une nouvelle reconversion des Sang et Or. Ils ont beau tenter de monopoliser le cuir, les visiteurs souffrent en perte de balle. La sentence ne tarde pas. Bien servi par Schoofs, Mrabti envoie un tir puissant sous la lucarne.

Au retour des vestiaires, la bande à Burgess remonte avec de meilleures intentions. Comme sur ce centre de Lazare bien appréhendé par le portier Gaëtan Coucke. Les joueurs d’Alexander Blessin parviennent à se projeter davantage mais pèchent dans le dernier geste. En quatorze tentatives, ils ne cadrent qu’à une seule reprise. De l’autre côté, serein grâce à son petit avantage, Malines va continuer de se montrer létal sur les contres. L’Union coule au rythme des buts d’Hairemans, Belghali et Bates.

Les coéquipiers de Lapoussin devront néanmoins vite rebondir. Jeudi, ils affronteront Lugano dans le cadre des barrages pour la Ligue Europa.