Trop dépendante de la voiture, l'Australie doit changer de cap pour réduire ses émissions de CO2.

Il faut par conséquent rendre les transports en commun accessibles à tous, y compris aux personnes âgées, handicapées ou bien vivant dans des zones reculées, comme il en existe beaucoup en Australie. Le Climate Council recommande la mise en place d'un plan national de décarbonation des transports. Son objectif devra être de réduire la dépendance à l'égard de la voiture de l'ensemble de la population.

Cela devra s'accompagner d'une réforme de l'ensemble de la tarification des transports, de l'autopartage et du covoiturage.

Afin de maximiser les réductions d'émissions, il va aussi falloir électrifier l'intégralité des transports publics d'ici 2035 au plus tard, ce qui représente un chantier considérable. D'ici la fin de la décennie, le but est de multiplier par 3,5 les déplacements en transports publics et par 3 ceux en modes actifs, le tout dans le but de réduire de moitié le nombre de déplacements en voiture des Australiens.

Un tel changement permettrait de réduire d'un quart les émissions globales dues aux transports pour l'ensemble du pays, avec à la clé un air plus sain à respirer. Mais cette transition nécessitera aussi un changement d'état d'esprit de la population mais aussi et surtout de ses dirigeants...