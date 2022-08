Trop de soleil pour les panneaux photovoltaïques : comment ne rien perdre de la production d’énergie renouvelable ?

Beaucoup de soleil n’est pas toujours favorable à la production photovoltaïque. C’est ce que semble démontrer un exemple allemand rapporté par l’AFP.

Un entrepreneur allemand explique en effet à l’agence de presse que son installation photovoltaïque sur le toit d’une entreprise de transport en Bavière a été déconnectée du réseau électrique plus de la moitié du temps depuis le début de l’année. Un gâchis qui n’est pas isolé. Les opérations de découplage se sont multipliées ces dernières années dans sa région, principalement quand le soleil brille le plus intensément. La Bavière et certains grands parcs photovoltaïques de l’est de l’Allemagne sont les plus touchés du pays.