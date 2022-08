Trop de scènes de sexe dans "House of the Dragon", préquel de "Game of Thrones" ?

Les fans de "Game of Thrones" attendent avec impatience "House of the Dragon", le préquel de la série culte diffusé par HBO dès le 21 août. Centrée sur la maison Targaryen 200 ans avant les évènements de "Game Of Thrones" cette nouvelle production réunit les ingrédients qui ont fait le succès de la série : dragon, batailles, lutte de pouvoir et sexe. Un peu trop d’ailleurs aux yeux de Matt Smith, qui y incarne Daemon Targaryen, l’un des personnages principaux. L’acteur britannique, également au casting de "Dr Who" et "The Crown" et qui sera au Heroes Comic Con à Bruxelles le 25 septembre, a confié lors d’une interview pour le magazine Rolling Stone avoir interrogé l’équipe : ""A-t-on vraiment besoin d’une autre scène de sexe ?" et la réponse était "oui on en a besoin". J’imagine qu’on peut se demander : "Qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on cherche à être fidèle aux livres ou est-ce qu’on cherche à les diluer pour mieux représenter notre époque ? Et je pense vraiment que c’est notre travail de retranscrire les livres avec sincérité et honnêteté, tels qu’ils ont été écrits"". Quand le journaliste lui demande si son personnage, Daemon, a donc son lot de moments charnels, il répond en riant : "oui, un peu trop à mon goût".

Si le sexe est donc attendu dans "House of the Dragon", les violences sexuelles (dont la fréquence et le traitement explicite avaient été dénoncés dans "Game Of Thrones") seront bannies de l’écran tandis qu’une attention plus grande sera portée aux impacts et conséquences de telles violences.