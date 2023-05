Trop de pluie : les intempéries retardent les plantations de betteraves et de pommes de terre

De la pluie, c’est bien. Mais trop de pluie, ça ne plaît pas aux agriculteurs. Les champs sont détrempés, particulièrement au Pays des Collines, dans le Hainaut. Dans cette région, les paysages sont vallonnés et les terres sont lourdes. Impossible de planter dans ces conditions explique Justin Duvivier, agriculteur à Mainvault, près d’Ath. "D’habitude, nous plantons les betteraves autour du 20 mars et les pommes de terre autour du 10 avril. Cette année, il y a un excès d’eau, la terre ne se travaille pas, c’est très boueux. Alors, on attend. Nous ne sommes pas maîtres du temps", confie l’agriculteur. D’après son père, Fabrice Duvivier, lui aussi agriculteur, seuls 25% des plants de betteraves sont en terre au Pays des Collines (contre 70% au niveau national). Le pourcentage descend à 15% pour les pommes de terre (35% au niveau national).

Plantations retardées et rendements moins bons

De son côté, Justin Duvivier attend que les pluies s’estompent et que le sol sèche un peu pour tout planter. Quoi qu’il en soit, les plants betteraves et de pommes de terre n’auront pas été plantés dans de bonnes conditions, pas à temps. Les cultures ne profiteront pas des longues journées lumineuses avant l’été. "Plus on plante tard et moins il y aura de rendement. La plante sera en retard dans son développement. Le souci, c’est surtout si nous connaissons une période de sécheresse en juillet et en août. Dans ce cas, ce sera très problématique pour les rendements ", dit Justin Duvivier. Le syndicat agricole Fugea (Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs) parle déjà d’une perte d’environ 20% pour les betteraves.