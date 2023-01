"Trop de panneaux 'Stop' sur nos routes !" : un avis à nuancer pour VIAS

Interrogé par nos soins, Benoît Godart, porte-parole de l’Institut indépendant VIAS, confirme bien le problème se pose dans certains carrefours mais nuance : "Lorsque c’est flagrant, les communes concernées réagissent. Quand on estime qu’il est possible de continuer sans s’arrêter, le citoyen peut le signaler et le gestionnaire de voirie réagira en fonction de qui lui semble le plus juste." C’est par exemple ce qu’il s’est passé du côté de l’avenue du Millénaire à Gosselies explique-t-il : "Le carrefour permettait une visibilité assez importante, c’est donc devenu un céder le passage."

Touring Mobilis demande également aux autorités en charge d’évaluer les situations et de simplifier l’usage lorsque cela est possible (afin de ne pas imposer un "Stop" inutile aux automobilistes).