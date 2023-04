Trop de nuisances sonores dans le parc Georges Henri : Woluwe interdit les enceintes qui amplifient la musique

"La musique amplifiée, y compris la musique diffusée à l’aide d’une enceinte Bluetooth, est interdite à toute heure du jour et de la nuit, dans l’enceinte du parc Georges Henri." L’ordonnance de police prise par la commune de Woluwe-Saint-Lambert est claire : fini, depuis ce 1er avril, de diffuser la musique avec son enceinte portative dans cet espace vert, terrains de sport et plaines de jeunes compris.

La mesure prise pour l’un des parcs les plus fréquentés de l’est de la Région bruxelloise est radicale, au grand dam des groupes de jeunes qui aiment lancer la balle dans le panier sur le terrain de basket ou monter sur les engins de street workout accompagnés du dernier son d’Hamza ou Gazo. Mais l’objectif de la commune est d’empêcher les nuisances sonores qui perturbent les riverains, notamment celles jaillissant des enceintes portatives que l’on connecte à son smartphone via le Bluetooth.

Je recevais pas mal de plaintes

C’est lorsque les températures sont plus douces, au printemps et en été, que le problème se pose. L’an dernier, la zone de police Montgomery est intervenue à 20 reprises pour tapage nocturne en raison de la musique. Sa diffusion provenait tant de la guinguette installée au centre du parc que des appareils portatifs amenés par les personnes fréquentant le parc.

"Le principe, c’est l’interdiction de toute amplification de la musique dans le parc Georges Henri, de jour comme de nuit", développe Olivier Maingain (DéFI), le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert. "Je recevais pas mal de plaintes de riverains proches mais pas seulement (vu le phénomène de résonance et de portée plus lointaine) quant à l’amplification de la musique, presque à tout moment de la journée dans le parc, soit des sportifs qui aiment faire leur entraînement de manière musicale, soit venant de festivités qui duraient longtemps dans la nuit avec de l’amplification."

Une amende administrative de 350 euros

Conséquence : une interdiction totale d’amplification de la musique. Sans amplification, la musique est tolérée entre 10h et 22h. Autre exception : la guinguette estivale qui pourra proposer des petits concerts jusqu’à 22h maximum. "Et pas de plus de 65 décibels", précise Olivier Maingain.

"Il faut savoir que dans le quartier, il y a des étudiants qui préparent leurs examens. Le bruit et la musique les perturbent. Les fiestas, le soir, dans le parc, perturbent aussi la quiétude des riverains qui doivent dormir parce qu’ils travaillent le lendemain. La police intervient quasiment chaque soir dans le parc. Pas seulement pour des faits de nuisances sonores. Si le parc Georges Henri est relativement bien sécurisé, depuis que trois de ses quatre entrées sont fermées après 22h, la cause principale des plaintes des riverains reste les nuisances sonores."

Toute personne n’ayant pas respecté ce nouveau règlement sera punie d’une amende administrative de 350 euros (175 euros pour les 16 à 18 ans). La police pourra même confisquer le matériel si les personnes ne se conforment pas aux injonctions des forces de l’ordre.

Une très bonne nouvelle

Dans le parc, cette mesure n’est pas accueillie de la même manière par tout le monde. Angèle, riveraine, estime que "c’est une très bonne nouvelle. Certains venaient et mettaient de la musique à fond. C’était très dérangeant." Florent, lui, reconnaît être venu au parc Georges Henri il y a quelques jours pour une partie de basket. "Et après notre match, nous nous sommes posés à côté et avons mis de la musique. Mais je n’ai pas eu le sentiment de déranger quelqu’un."

Certains estiment la mesure trop radicale. Kosta, habitué du parc mais pas riverain, pense que "dans un parc, il faut de la vie. De ce point de vue là, cela peut paraître excessif. Même si je peux comprendre qu’il n’y ait pas de musique en soirée et la nuit."