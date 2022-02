Trop de NAC abandonnés : les reptiles sont-ils vraiment des animaux de compagnie ?

Les nouveaux animaux de compagnie, les NAC font fureur. Il s’agit principalement de reptiles comme des serpents, des iguanes ou encore des tortues. Mais comme d’autres animaux, ils sont souvent abandonnés par leurs propriétaires. La fondation Pairi Daiza recueille et soigne ces reptiles abandonnés ou blessés. L’an dernier elle en a sauvé 623.

Pour Pascal Dortu, soigneur et responsable du refuge, ces reptiles ne devraient pas être considérés comme des animaux de compagnie : "c’est comme pour tous les animaux qu’on a chez soi, c’est une contrainte ! Il faut s’en occuper tous les jours. Et malheureusement j’ai bien l’impression que les gens achètent ça sur un coup de tête, sans réfléchir". Notre soigneur attire aussi l’attention du public sur ce qu’on trouve sur internet. Des personnes, estime-t-il, achètent un reptile, et après l’achat seulement, vont se renseigner sur internet. "Sur internet, c’est comme pour tout. Il y a tout et n’importe quoi". Des personnes se retrouvent ainsi incapables de s’occuper de leurs animaux. "Cela fait de nombreuses années que je m’occupe des reptiles et je suis persuadé que ça n’a rien à faire comme animal de compagnie", insiste Pascal Dortu.

L’an dernier la région wallonne a légiféré en la matière afin de limiter la commercialisation et la détention des reptiles. Certaines espèces doivent ainsi faire l’objet d’un permis d’environnement.