Trop de mineurs étrangers non accompagnés disparaissent, un guide devrait prévenir ces disparitions

La secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor, et la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, ont présenté jeudi un guide qui vise à prévenir et résoudre au maximum les disparitions de mineurs étrangers non accompagnés (MENA).

L’année dernière, 6434 MENA ont été enregistrés en Belgique, dont 3876 ont demandé l’asile. Mais, régulièrement, des mineurs disparaissent des radars. L’année dernière, Fedasil a enregistré 297 disparitions de mineurs de ses centres. Le guide présenté jeudi fournit à tous les services des directives concrètes sur la manière de prévenir les disparitions et sur ce qu’il convient de faire si elle survient. En matière de prévention, le guide suggère notamment d’être attentif à certains signes : arrivée en Belgique avec l’aide de passeurs, provenance d’un milieu vulnérable, problèmes d’attachement, méfiance envers les instances officielles, arrivée dans un groupe dans lequel d’autres personnes ont déjà disparu. Lorsqu’une disparition est malgré tout constatée, elle doit être signalée immédiatement dans la zone de police où elle s’est produite.

"Nous essayons de convaincre les mineurs de toujours accepter une place dans l’accueil. Ils y sont en sécurité et encadrés. Nous évitons ainsi que des mineurs restent dans la rue et tombent entre les mains de personnes mal intentionnées", commente Nicole de Moor, citée dans un communiqué.

Le guide a été élaboré avec la contribution du groupe de travail 'Disparitions' composé notamment de Fedasil, de Child Focus, de l’Office des Étrangers, du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, du Service des Tutelles, du parquet, de la police locale et fédérale ou encore de l’Aide à la Jeunesse.