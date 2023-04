Trop de lois pour sauver l’environnement, l’empilement d’avis de concertation risque juste de créer un ras-le-bol des classes populaires…

Je lance un pavé dans la mare en espérant que j’aurais beaucoup de réactions à cette chronique, qu’elle soit d’ailleurs positive ou négative. Les Américains disent toujours que "feed back is the gift", alors allons-y. Nous sommes tous d’accord pour affirmer haut et clair qu’il faut sauver notre planète et sa biodiversité. Nous sommes tous d’accord aussi pour inciter les entreprises et les citoyens à devenir plus vertueux et plus respectueux de la nature. Personne ne va contester ça. Mais reste encore la méthode et surtout le rythme.

Aujourd’hui, chaque gouvernement à la Commission européenne y va de sa petite ou grande mesure pour l’environnement. Rien à dire, sauf qu’à force d’empiler, c’est le bon verbe, les lois et les contraintes, nos politiques jouent aux apprentis sorciers. En clair, comme le disent mes confrères du quotidien économique Les Echos, ces mesures très souvent punitives risquent de nourrir le ras-le-bol des classes populaires et des classes moyennes. Alors pas parce que ces mesures sont mauvaises dans l’absolu, mais parce qu’elles arrivent toutes en même temps et sans concertation entre les différents niveaux de pouvoirs : Commission européenne, État, villes et communes et j’en passe. Et c’est ce trop-plein qui risque de tuer à petit feu nos concitoyens qui sont justement les plus démunis, qui sont les plus fragiles socialement et financièrement. Comme toujours, les bonnes intentions provoquent des drames pas toujours bien évalués par nos politiques qui sont souvent myopes. Vous avez des doutes contre mes attaques ? Eh bien regardez l’interdiction de l’entrée de certains véhicules dans les grandes villes, qui est le premier affecté ?