Trop de "freestyle" et de "crispation" pour Nafissatou Thiam devant son public : "Sauter à Liège, c'est super chouette"

Nafissatou Thiam a pris la deuxième place du concours de la longueur au Meeting de Liège ce mercredi soir avec un bond à 6m47, à 12 centimètres de son meilleur saut de la saison et à 39 cm de son record personnel. La victoire est revenue à la Burundaise Marthe Koala (6m58).

"Il y a eu du bon et du moins bon dans mes prestations, a commenté Nafi Thiam. Ma course d'élan était bonne, mais mon travail dans les airs moins. Je réfléchissais trop. Un peu trop de freestyle ! Je veux trop bien faire, et parfois je me crispe au lieu de me détendre. Je ne me déploie pas complètement alors que cela devrait être ma force. Il ne me manque pas grand-chose ! C'est un chouette meeting, devant un chouette public. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai rien senti à mes tendons d'Achille. Ce n'était pas le cas ces dernières semaines. Je prends ça comme un entraînement. Pas de stress."

"C'est une année avec beaucoup changements et de nouvelles choses, il faut que je sois patiente avec moi-même du point de vue sportif et à d'autres niveaux également, a repris la double Championne Olympique de l'heptathlon. On construit étape par étape, brique par brique, et tout va bien ! Je vois à long terme, je ne veux pas me précipiter pour être prête et nickel à Budapest. Je suis à un moment de ma carrière où je dois faire des choix. Mais je pense que je peux être très bien là-bas ! Sauter à Liège, c'est super chouette. L'ambiance est bonne, et le public est très proche !"