Trop de bruit à l'école : les conséquences sur l'apprentissage des enfants

Toutes les études le prouvent, il y a trop de bruit à l’école. Ce qui complique la tâche du cerveau des enfants car il doit gérer une multitude de bruits en même temps.

Ce bruit a de fâcheuses conséquences. D’abord, ça oblige les instituteurs et institutrices à crier et à souvent parler fort. Résultat : ils et elles se cassent la voix.