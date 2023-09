"Trop d'équipes belges au départ" : bras de fer entre les organisateurs de courses juniors wallonnes et Belgian Cycling

Contacté par nos soins, le président de Belgian Cycling Tom Van Damme ne veut pas lancer un conflit interne dans les médias. Dans les dernières heures, il a d’ailleurs fait savoir aux organisateurs que la fédération resterait sur sa position. "Cela doit se régler en interne. Les organisateurs ont reçu une lettre de la part de l’UCI. La seule chose à faire, c’est respecter cela. Ils essayent encore de marchander mais nous ne sommes pas sur un marché de tapis", a laconiquement lâché Van Damme.

"Pour protéger les courses belges, il y a la Coupe de Belgique", attaque Fernand Lambert qui anticipe les arguments de la Fédération. "Il y a plein d’autres épreuves juniors qui n’ont pas de licence UCI et ont une licence belge avec la possibilité d’inviter 3 équipes étrangères", ajoute-t-il alors que 60 à 70 demandes d’invitation "dont 80% d’équipes étrangères" sont réceptionnées par l’organisateur de Liège-Bastogne-Liège.

"La fédération est en train de rater un tournant important. On voit des coureurs juniors qui passent professionnels. Tout doucement, la catégorie juniors est en train de prendre le bas sur la catégorie espoirs. Nos épreuves sont et deviendront de plus en plus importantes et incontournables dans le cyclisme de demain alors trouvons ensemble avec la Fédération le juste milieu", plaide enfin Lambert.

Augmenter la compétitivité pour nos coureurs, garantir le prestige de nos courses dans le contexte du cyclisme actuel mais aussi protéger les équipes belges et assurer la sécurité des coureurs, tout en respectant les règles. Les enjeux sont multiples et chacun présente ses arguments. Espérons qu’un terrain d’entente sera rapidement trouvé pour le bien du cyclisme belge.