Trop d’enfants de moins de 12 ans vont seuls à des concerts, les organisateurs rappellent la règlementation

Ces jeudi et vendredi, Forest National accueillera le groupe italien Maneskin pour sa tournée "Loud Kids". Un groupe de rock très populaire auprès des jeunes. Le groupe du Palais des Sports tient donc à rappeler les règles concernant les jeunes aux parents, même si sa réglementation et ses recommandations ne sont pas nouvelles.

Les enfants non accompagnés de moins de 12 ans ne seront plus autorisés à assister aux concerts dans les salles. En ce qui concerne les enfants entre 12 et 16 ans, ils doivent avoir une autorisation parentale, sans quoi ils ne pourront accéder à la salle. La direction demande aussi aux parents de ne pas déposer les jeunes trop tôt, car les portes n’ouvrent pas avant 18H30. Au sein du groupe, on insiste aussi sur le type de billets conseillés pour les enfants : des places assises plutôt que debout dans le parterre, entouré de la foule.

La salle de concert ajoute que si elle repère des enfants seuls, les parents seront contactés et des mesures seront prises.