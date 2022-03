Trop d'accidents du travail mortels ces derniers mois à Bruxelles, l'auditorat s'inquiète

Quant aux causes de ces manquements répétés aux règles de sécurité, Fabrizio Antioco en identifie plusieurs. "Il y a des accidents qui se produisent au sein d'entreprises sérieuses mais qui n'ont pas prêté suffisamment d'attention à la sécurité. Et puis, il y a une attitude que je n'hésite pas à qualifier de criminelle (...) et qui est l'attitude de sociétés qui pour une raison de rapidité dans la conduite du chantier, pour une question de profits, ne font pas du tout attention à la sécurité, prennent des risques et sont conscientes qu'elles prennent des risques pour la sécurité de leurs travailleurs. Et ces situations-là sont d'autant plus inacceptables.

La construction n'a pas le monopole des accidents du travail, rappelle Fabrizio Antioco. Il évoque un accident survenu sur un site de tri de déchets, ou dans un garage. Dans l'atelier de ce garage, un ouvrier a malheureusement perdu la vie après avoir été percuté par un bus. L'Auditorat du Travail se veut évidemment attentif au respect des règles de sécurité dans l'ensemble des domaines d'activités.