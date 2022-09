Trop confiant, le gardien de la Fiorentina se met à jongler et se fait punir dans la foulée

"Qui fait le malin tombe dans le ravin". Demandez plutôt à Pierluigi Gollini, gardien de la Fiorentina, auteur d'une incroyable bévue face au club d'Istanbul Başakşehir ce jeudi soir, lors de la deuxième journée de la Conference League.

Gollini se souviendra certainement longtemps de ce déplacement en Turquie. Alors que son équipe est menée 1-0 sur la pelouse du Başakşehir, le portier de la Viola Gigliati réalise une bourde monumentale qui va enterrer les espoirs de "remontada" des Italiens. Sur une passe en retrait approximative d'un coéquipier, Gollini, placé à l'extérieur de son rectangle, décide de contrôler le ballon aérien et se met à réaliser deux jonglages avant de dégager... sur Serdar Gürler, qui avait bien senti le coup et qui place le cuir dans le but laissé vide par le gardien de 27 ans. La Fiorentina s'est finalement inclinée 3-0 face au club des ex-Anderlechtois Lucas Biglia et Stefano Okaka.