Trop chers les voyages scolaires ? Les écoles s'adaptent

Du côté des agences de voyage spécialisées, on perçoit bien ce point d'attention des directions d'écoles . Elles demandent aux opérateurs des formules plus proches et moins coûteuses.

Lydéric Blanpain, pour Gotour précise que des adaptations sont possibles : "En moyenn,e pour une semaine, il faut compter sur une augmentation de 50 euros minimum. A la place des classes de neige, on propose par exemple des classes de montagne - il n'y a ni matériel ni cours à payer - et contrairement à ce qu'on croit les voyages à l'étranger ne sont pas toujours plus chers que les déplacements en Belgique. Nous avons aussi des programmes 'type' qui incluent des activités payantes et non payantes et on peut donc jouer sur cet équilibre-là aussi pour rentrer dans l'enveloppe prévue par l'établissement scolaire."

Est-il inquiet pour son secteur? Pour Lydéric Blanpain, les voyages scolaires ont encore de beaux jours devant eux. Ce sont des projets portés par des équipes éducatives et leur motivation devrait permettre de dépasser les difficultés du moment. D'autant que les associations de parents peuvent intervenir en faveur de l'un ou l'autre enfant.