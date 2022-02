"Trop c'est trop": Biden s'insurge à New York contre la violence par arme à feu

"Trop c'est trop": le président des Etats-Unis Joe Biden, en visite jeudi à New York, s'est insurgé contre la vague de violences par arme à feu qui meurtrit la mégapole américaine et d'autres grandes villes du pays.

"Trop c'est trop parce que nous savons que nous pouvons faire quelque chose contre cela", a martelé Joe Biden devant une centaine de responsables de la ville et de l'Etat de New York, réunis au siège de la police à l'invitation du nouveau maire démocrate Eric Adams, partisan d'une ligne dure contre la criminalité.

64 enfants blessés dans des violences par arme à feu depuis le début de l'année et 26 tués

Dans un discours, le président américain a repris des chiffres de la criminalité à l'échelle nationale dénombrant "64 enfants blessés dans des violences par arme à feu depuis le début de l'année et 26 tués".

Il a vanté "la mise en place d'une stratégie complète de lutte contre la criminalité par arme à feu dans des villes comme New York, Philadelphie et Atlanta et dans beaucoup d'autres" mais il a reconnu que les autorités fédérales devaient "faire davantage".