"Trop belle pour toi": quand Gérard Depardieu trompait Carole Bouquet avec Josiane Balasko

Bertrand Blier, dans ce film original, prend à contre pied le classique triangle amoureux. La femme trompée, humiliée et malheureuse est la belle ; la femme aimée est celle au physique disgracieux, à la sensualité ordinaire.

Dans un style très Nouvelle Vague, fragmenté, Blier use de ralentis et de retours en arrière pour décortiquer avec le cynisme qu’on lui connaît, la passion amoureuse, le mariage, la tromperie. Les dialogues sont magistraux et les acteurs s’adressent régulièrement aux spectateurs, dans un mélange d’humour, de dérision et de sens du tragique. Blier ne se gêne pas pour critiquer aussi le milieu bourgeois et l’abondance des biens matériels qui empêchent de rêver.

Durant tout le film, d’une grande justesse, on est bercé par la musique de Schubert. La bande originale enchaîne Wiegenlied, Impromptu, Sonate, Messe, Valse et fluctue même en fonction des états d’âme des personnages. Elle fait chavirer les acteurs dans l’amour et l’incompréhension de leurs histoires.