Trooz : poursuite du chantier de réhabilitation du pont de Prayon endommagé par les crues

Ces travaux devraient être terminés d’ici l’été, ce qui permettra alors de faire basculer la circulation sur cette nouvelle structure, a précisé le SPW Mobilité et Infrastructures.

Une fois cette partie achevée, la suite du chantier consistera au démontage du reste de l’ancien pont, en la construction de la deuxième moitié du nouveau pont, ainsi que la réalisation de finitions.

"Ce pont est constitué de quatre poutres composées d’éléments facilement transportables et sur lesquelles on va venir poser une dalle", a détaillé Pierre Gilles, Inspecteur général au SPW Mobilité et Infrastructures. "Une autre caractéristique est que l’on supprime la pile qui était en rivière de manière à faire de la place pour l’eau".

Ce chantier d’envergure d’un montant total de plus de 2.500.000 euros, financé grâce au fonds du Plan de Relance de la Wallonie pour la reconstruction des infrastructures des zones sinistrées, devrait être terminé pour cet automne, sauf imprévus.