Trooz: le pont de Prayon fermé à la circulation durant trois jours

Attention si vous passez d'habitude par le pont de Prayon, sur la Nationale 61, à Trooz. Le pont sera fermé à toute circulation dès ce vendredi 9h30 jusque dimanche 22h.

Le pont a été fortement touché par les inondations de juillet dernier. Il doit être remplacé. On y passe d'ailleurs toujours en alternance.

Des travaux en trois phases

Des premiers travaux viennent de commencer. Des travaux qui nécessitent la fermeture totale temporaire de ce pont à la circulation. "Ces travaux consistent en des essais pressiométriques qui vont permettre d'appréhender la réparation des culées du pont" explique Sarah Pierre, porte-parole SPW mobilité. "Ces essais nécessitent la fermeture du pont à la circulation routière. La circulation piétonne restera quant à elle tout à fait possible pendant le weekend."

Un nouveau pont pour l'été 2023

Les travaux auront lieu en trois phases. Après, c'est un tout nouveau pont qui verra le jour. "Les travaux qui sont en cours actuellement constituent la première phase du chantier. La seconde phase concernera les murs de berges, et le chantier du pont à proprement parler débutera dès la fin du mois d'août" précise Sarah Pierre. "C'est durant cette dernière phase que nous allons remplacer intégralement le pont. Ces travaux devraient durer environ un an et être terminés pour l'été 2023."

Un budget de 3 millions d'euros

Le coût total de ces travaux sur les berges et du remplacement du pont est estimé à 3 millions d'euros.

Au total, 559 ponts régionaux et communaux avaient été impactés par les inondations de l'été dernier.