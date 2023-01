Trooz : la cité sociale de la Fenderie, dévastée par les inondations en juillet 2021, ne sera pas reconstruite

A Trooz, la Fenderie ne sera jamais reconstruite. La décision n’est pas encore formalisée, mais toutes les chances sont là pour que la Région suive les recommandations du masterplan réalisé après les inondations.

La Fenderie, ce sont 36 habitations sociales dans un méandre de la Vesdre à l’entrée de Trooz. Ces habitations appartiennent à la société "le foyer de Fléron". En juillet 2021, l’eau était montée à plus de deux mètres et avait tout dévasté. Aujourd’hui, la Fenderie est un quartier fantôme. Il devrait être rasé et devenir un parc.

Plus personne n’habite à la Fenderie. Dans les rues défoncées, autour des maisons aux volets cloués, il n’y a plus là que le garde et quelques corneilles. Nous y retrouvons le directeur du foyer de Fléron, Michel Deffet : "A 95%, la décision de la Région wallonne sera de démolir les bâtiments et, je l’espère en tout cas, reconstruire ces 36 logements ailleurs."

Le quartier devrait être rasé et transformé en parc

Jean-Christophe Culot est urbaniste. Il a travaillé sur le masterplan : "L’étude recommande de ne plus habiter dans ce méandre. Pendant les inondations, les gens se sont littéralement retrouvés prisonniers dans ce quartier. Deuxième raison, on se trouve vraiment en amont du pont du chemin de fer qui crée des embâcles à cet endroit, donc on nous a dit qu’il y aurait encore des inondations. L’idée, c’est une renaturation. Il y a toute une série de pistes. Historiquement, à la Fenderie, il y avait des vergers. La zone serait qualifiée a priori de nouvelle zone inondable. Dans ces conditions-là, le logement, la présence de personnes ne serait plus souhaitée. Nous sommes un peu tributaires des volontés de la Région wallonne."

"L'idée, c'est de raser le site de la Fenderie pour en faire une zone d'immersion temporaire" commente le bourgmestre Fabien Beltran. "Nous, commune de Trooz, en ce qui concerne ce qui nous appartient, entre le service travaux à côté du pont du chemin de fer et le site de la Fenderie, nous avons un accord avec les propriétaires pour racheter les immeubles et les détruire pour élargir le lit de la Vesdre.

Nous espérons que le Foyer de Fléron [dont Fabien Beltran est administrateur ndlr] qui est propriétaire du site de la Fenderie trouvera un accord avec le gouvernement wallon pour qu'on le rase. Nous, nous avons déjà pris les devants puisque nous avons introduit un dossier auprès de l'Union européenne pour en faire un parc qui sera en même temps une espèce de bassin d'orage qui pourra éventuellement recevoir l'eau en cas de débordement, ce qui évitera que ces eaux inondent la commune en aval."

Le masterplan n’a pas encore force réglementaire, mais il y a toutes les chances pour qu’il soit suivi. Il serait possible de reconstruire des logements sociaux près de la gare de Trooz. C'est une proposition du masterplan que le bourgmestre approuve.

La Fenderie avait été construite sur une prairie en bord de Vesdre en 1978, et elle avait été rénovée en 2010. Elle devrait devenir un parc et ne sera plus habitée.