Trooz : depuis les inondations, leur terrasse menace de s’effondrer.

Deux ans après les inondations, leurs conséquences sont, parfois encore, un casse-tête pour les sinistrés.

A Trooz, par exemple, Isabelle Guisset se débat toujours avec l’assurance.

Sa terrasse, menace de s’effondrer à tout moment.

Cette maison, elle est située en bord de Magne. Un ruisseau d’habitude paisible qui descend du plateau en serpentant mais en juillet 2021, la Magne s’est transformée en torrent arrachant de la végétation, charriant des tas de pierres et l’eau a entamé le béton et les terres sur lesquels repose la terrasse d’Isabelle Guisset. Trente-cinq mètres carrés sont à refaire et depuis 2 ans, l’érosion se poursuit avec une menace supplémentaire : celle d’entraîner le coin de la maison.

La famille est assurée mais la compagnie rechigne à payer les 125.000 euros du devis. Elle ne veut pas entendre parler de machines coûteuses pour cet endroit où elles sont pourtant nécessaires. Le dossier devrait finir devant le tribunal.

En attendant, la terrasse est en partie condamnée et la famille craint que la situation ne se dégrade au point de voir le tout tomber dans la Magne qu’il faudra ensuite déblayer.