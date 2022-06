Trooping The Colour : un évènement riche en musique et en couleur

A 12h précises commence la parade. Suivi par les deux autres membres de la famille royale, le prince Charles procède au passage en revue des troupes, un moment historique puisque c’est la première fois que la reine Elisabeth II ne l’effectue pas elle-même. Ensuite, les trois cavaliers assistent à toute la parade. Puis trois coups de tambour et les ordres lancent l’escorte à la couleur. Un des objectifs de cet événement est le passage du drapeau des Irish Guards. Durant la parade, des quick marches et slow marches se succèdent et assurent le rythme. Ensuite, le passage du drapeau s’opère. A chaque moment de transition, il y a le salut royal avec le " God Save the Queen ". Durant la parade militaire, les ordres se suivent, différentes musiques passent, d’ailleurs, on continue de composer spécialement pour le jubilé des morceaux contemporains. Les militaires avancent suivant différents rythmes, tantôt rapides, tantôt lents, et réalisent aussi plusieurs formes géométriques, sous l’œil attentif de la famille royale et des petits princes et princesse. Chaque régiment a sa marche lente associée à sa musique militaire. Il y a des pas en avant, des pas en arrière, des pas sur le côté et des rotations. A la fin du spectacle, on assiste au défilé des troupes montées.