5 - Elizabeth II face au trône de fer

En cinquième position, on retrouve la Reine Elizabeth II, qui a fait les beaux jours de notre rubrique. Entre sa défense de Snoop Dogg, sa mayonnaise spéciale à l’occasion de son jubilé, ou encore sa collection de dauphins, elle a également refusé de s’asseoir sur le trône de la série Game of Thrones. Et on vous explique pourquoi ci-dessous.