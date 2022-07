Tron, 40 ans de révolution technologique

"Tron", produit par les Studios Disney, arrive au moment où leurs longs-métrages, animés ou non, ne cartonnaient plus trop en salles même s’ils étaient de qualité comme "Peter et Elliott le dragon", comme "Rox et Rouky", comme "Le chat qui vient de l’espace"… Ce film, on le doit au réalisateur Steven Lisberger. À cette époque, il sort d’un échec intitulé "Animalympics" soit une série animée racontant les JO d’un zoo. Oui mais voilà le projet débarque en plein boycott des USA pour les Jeux de Moscou. Steven mord sur sa chique et va trouver les Studios Disney avec son histoire de programmateur transporté au cœur d’un programme informatique. Le studio aux grandes oreilles est séduit et propose au réalisateur de pousser son concept très loin en imaginant de véritables plans créés par ordinateur et non des dessins… animés à la main. Il faut se rappeler qu’à l’époque les ordinateurs étaient aussi gros, en exagérant à peine, que des porte-avions.