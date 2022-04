"Tromperie" un film que les cinéphiles très pointus devraient voir, selon Cathy Immelen

Memory, signé par Martin Campell, est une adaptation d’un film belge, "De Zaak Alzheimer", un carton du cinéma flamand en 2003. Il parle d’un tueur à gage qui refuse de terminer un travail pour une dangereuse organisation criminelle liée à un réseau pédophile.

Le remake américain est efficace mais reste loin de la subtilité et de la finesse d’écriture de la version flamande qui était plus introspective et politique que spectaculaire. Ici c’est un côté plus violent et rempli d’actions qui prime. Cette version reste un bon film d’action mais n’atteint pas la hauteur de la version belge selon Cathy.