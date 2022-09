"Trombone Champ", le nouveau jeu vidéo musical insolite qui cartonne chez les internautes

Les internautes se sont rapidement saisis de ce jeu vidéo musical sur PC, qui est sorti le 15 septembre sur la plateforme Steam. A tel point que Dan Vecchitto et Jackie Lalli, les deux développeurs derrière Holy Wow Studios, se disent dépassés par l’engouement autour de "Trombone Champ". "Holy Wow est principalement l’affaire d’une seule et même personne. Et ce n’est même pas notre activité principale ! Nous avons des emplois à temps plein (!!!) à côté et nous avons construit ce jeu les nuits, les week-ends et les jours fériés… donc, il va nous falloir quelques semaines pour mettre de l’ordre dans nos vies et faire face à l’énorme demande que ce jeu a générée !", ont-ils expliqué sur Twitter.

La mécanique et le graphisme enfantin (pour ne pas dire kitsch à souhait) de "Trombone Champ" expliquent l’emballement qu’il suscite auprès des gamers, aguerris ou non. Ce phénomène n’est pas sans rappeler l’engouement spectaculaire autour de "Guitar Hero" dans les années 2000. Et il y a fort à parier que "Trombone Champ" suive le même destin que son prédécesseur : le studio Holy Wow travaille actuellement sur une version du jeu compatible avec Mac.

Et en attendant, les internautes et streamers s’en donnent à cœur joie, à l’instar de Shisheyu_Mayamoto qui a repris sur le jeu le générique de la chaîne Le joueur du grenier.