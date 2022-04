Trolls & Légendes “Le festival de toutes les Fantasy” à Mons Expo

C’est un week-end totalement magique et festif qui se prépare à Mons du 15 au 17 avril prochain ! La cité du doudou visitée annuellement par un dragon folklorique, accueille tout logiquement le festival Trolls et légendes.

3 jours pour se plonger dans l’atmosphère de la fantasy ; un univers imaginaire et fantasmagorique peuplé d’êtres surnaturels. L’occasion de rencontrer les plus grands auteurs, et illustrateurs du genre, de découvrir de l’artisanat original au sein du marché féerique ou encore de siroter de mystérieux breuvages à la brasserie du troll farci. Ateliers créatifs, jeux de rôle, spectacles et animations envoûtantes rythmeront votre visite. Et chaque journée se terminera en beauté avec des concerts de ce qui se fait de mieux en musique ésotérique, ambiance féerique garantie.