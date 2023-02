La troisième semaine des Elite Series League of Legends a apporté son lot de comebacks et de surprises. Dans cet épisode du journal des Elite Series, attendez-vous à une des plus belles remontadas de la compétition, du bowling et du teasing pour une quatrième semaine qui s’annonce déjà palpitante.

Chaque mardi, retrouvez Nensha pour un récapitulatif de la semaine tout en humour.