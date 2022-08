Troisième match en pro et il impressionne déjà : Roméo Lavia a fait fort pour ses débuts en Premier League

Une nouvelle pépite belge éclot en Premier League. Pour son troisième match chez les pros, Roméo Lavia a réalisé une entrée marquée en Premier League ce week-end.

Ce nom ne vous dit peut-être pas quelque chose mais nul doute que vous en entendrez pas mal parler les prochaines semaines. Après avoir seulement connu deux rencontres chez les professionnels sous le maillot de Manchester City, à chaque fois en coupe, Roméo Lavia a découvert les joies de la Premier League ce week-end où il a plutôt impressionné.

Transféré à Southampton pour un peu plus de 12M€, le jeune joueur, 18 ans, a directement été titularisé par son entraîneur Ralph Hasenhüttl. Test totalement réussi par le médian qui a disputé toute la rencontre. Pour une première expérience, Lavia a dû se frotter à Tottenham, de quoi le mettre pleinement dans le bain.

Pas du tout pris par l’enjeu, le joueur a impressionné par son sang-froid et une intelligence de jeu rare à son âge comme l’a écrit le Daily Echo. “Le jeu de passe de Lavia était une vraie beauté. Mais il y avait encore beaucoup plus dans sa performance. De la discipline pour rester devant la défense, quelques belles touches pour dribbler les adversaires, des tacles et interceptions cruciaux et surtout un calme qui défiait son âge et son expérience.”, a expliqué le journal anglais.

Avec un taux de réussite de 96% dans ses passes, le déchet n’était pas du tout présent dans son jeu. Lavia ne s’est pas du tout caché en jouant petit bras. Que du contraire. Auteur de plusieurs longs ballons bien sentis, le milieu de terrain a montré toute l’étendue de sa palette, offensive comme défensive. Costaud dans les duels et à la récupération de plusieurs ballons dangereux, Lavia a montré une combativité à toute épreuve et a su provoquer une faute lorsqu’il se trouvait en difficulté.

Après avoir découvert les Diablotins en juin dernier, Lavia pourrait rapidement devenir un pion important de l’équipe de Jacky Mathijssen. Avant plus ? Il est évidemment trop tôt pour parler d’une sélection avec les A mais il est certain que Roberto Martinez gardera un œil attentif au St Mary’s Stadium cette saison.