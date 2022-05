Troisième Guerre mondiale, missiles sur Paris... Pourquoi les médias russes changent de ton sur le conflit en Ukraine

Vladimir Poutine et les médias russes le martèlent depuis le début du conflit. L'intervention de la Russie sur le territoire ukrainien entre dans le cadre d'une "opération militaire spéciale". Son objectif est de "dénazifier" le pays et de répondre à l'appel à l'aide des habitants des républiques de Donetsk et de Louhansk dans la région du Donbass.

Cette volonté de cacher la réalité du terrain a entraîné une campagne de censure de la part du Kremlin, dont les premières victimes ont été les médias indépendants du pays. Certains ont été contraints de fermer leurs portes alors que d'autres ont suspendu leurs activités ou se sont sabordés face au durcissement de la répression, avec notamment des peines de prison pour la diffusion d'informations "discréditant" l'armée.

"Rien ne pouvait nous sauver: la propagande (du Kremlin) doit être totale lors d'opérations de ce genre", expliquait à l'AFP il y a quelques jours, Alexeï Venediktov, chef de l'emblématique radio libérale Ekho Moskvy ("Echo de Moscou") fermée pour son rejet de l'offensive russe contre l'Ukraine.