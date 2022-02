Troisième féminicide en deux mois dans la région de Charleroi

Un nouveau féminicide est survenu hier soir. Une femme a été tuée par arme à feu à Trazegnies et un homme a été privé de liberté. L’auteur du coup de feu s’est rendu chez un voisin juste après le meurtre pour lui raconter ce qu’il venait de faire. Le voisin a appelé la police et l’homme a été arrêté sans résistance. On ne sait pas du tout quel était le lien entre la victime de 22 ans et son agresseur. Un homme qui a des antécédents judiciaires mais c’est la première fois qu’il est accusé de violence faite aux femmes.

Ce féminicide, c’est le deuxième en seulement quelques jours dans la région. Il y a eu le meurtre d’une femme par son compagnon ce week-end à Jumet. Maintenant celui de Trazegnies. Ça fait trois féminicides en deux mois dans la région de Charleroi. Alors même si un décès est déjà inacceptable, cette concentration est effrayante. Bien supérieure à ce qu’il se passait les années précédentes. Et Charleroi n’est pas la seule région touchée par cette tendance inquiétante.