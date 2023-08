Pour la troisième fois en région d’Ourthe-Amblève, la Maison des Jeunes d’Esneux -Tilff (JET) organise l'"ESNEUX STREET ARTS", un festival consacré aux arts de la rue.

Nous retrouverons le jour de l’évènement différents espaces : skate, roller, BMX, Breaking, graffiti… où chacun pourra s’exprimer en fonction de sa discipline sous forme de contest ou de battle.

Différents artistes de rue seront en action sur l’ensemble du domaine le jour du festival et proposeront notamment un spectacle de feu, des démonstrations de cirque et d’animations pour les enfants . De plus, afin de donner la possibilité à chacun d’apprendre les disciplines illustrées tout au long de la journée, des séances workshops et des initiations seront prévues avec des professionnels.

Afin d’échanger et de partager un moment musical, des artistes tels que 1 JB&Sheloves, Kofy, Blunt, Mystic Lamb, Libertas Gentes, Seething Akira, Immerse, DJ Goss'One se produiront sur scène.

Un open MIC et une initiation à la MAO seront également proposés. L'"ESNEUX STREET ARTS" aura lieu le samedi 02 septembre de 12h à minuit sur le site du domaine du Château de Brunsode à Tilff Entrée libre Bar, petite restauration et vente de T-Shirts sont également au programme de cette journée.

Ce festival est organisé par la Maison des Jeunes d’Esneux -Tilff (JET) en partenariat avec la Commune d’Esneux, le collectif OPB , l’ASBL " CSET ", les Maisons des jeunes de Sprimont, la Reid et Aywaille, le Centre de Coopération Educative, l’ASBL la Teignouse, le Planning Familial d’Ourthe Amblève, la Teignouse AMO, le collectif " Elles Roulent ", le " R " collectif, G2F, 6K Skateshop, la Région Wallonne avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, la Province de liège, United Fund for Belgium et la Loterie Nationale.

Lien Facebook du festival : https://fb.me/e/2IR4U47Wv

Page Instagram du festival : https://www.instagram.com/esneuxstreetarts/