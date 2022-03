Trois youtubeurs qui vont vous faire aimer les maths

Professeur de mathématiques et passionné de rap, Radouanne Abbassi a lié ses deux activités pour rapper des leçons de statistiques et de théorèmes. Des sons filmés, dans lesquels apparaissent ses élèves, et mis en ligne sur Youtube sur sa chaîne Great Teacher Issaba (GTI). Avec un total de huit leçons, dont la dernière remonte à septembre 2019, on peut toujours lire sous ses vidéos des commentaires de personnes qui s'impatientent pour réviser : "Pourrais-tu faire un rap sur les fonctions affines s'il te plait, je n'avais pas compris cette leçon ?"