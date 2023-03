Trois victoires d’affilée dans le Clasico pour Barcelone ? Ce serait une première depuis 2012

Il règne un doux parfum de Clasico dans les rues de Barcelone ce week-end. Le Barca s’apprête à recevoir son rival madrilène ce dimanche. Une affiche qui date au Camp Nou puisque les joueurs de la capitale ne s’étaient plus déplacés en Catalogne depuis le 12 janvier 2022. Et pour le retour de ce duel dans leurs bases, Ter Stegen et consorts pourraient signer une performance plus réalisée depuis plus de dix ans.

À l’époque un Barcelone version Messi, Xavi et Iniesta avait infligé trois défaites de rang au Real de Cristiano Ronaldo. Depuis, seuls les Madrilènes ont réussi pareille performance. Ils ont même réalisé mieux en signant une série de cinq victoires entre 2020 et 2022. Des statistiques qui confirment bel et bien que Barcelone est passé par un fameux creux, pleinement exploité par son ennemi de toujours. Une victoire ce dimanche confirmerait que les joueurs de Xavi vont mieux.

Avec Karim Benzema et Sergio Busquets le tacticien espagnol était d’ailleurs le seul présent sur la pelouse la dernière fois que Barcelone a triomphé trois du Real Madrid. Nul doute que l’entraîneur saura montrer le chemin aux siens.