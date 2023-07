Trois véhicules incendiés cette nuit à Schaerbeek

Ce 18 juillet vers 2h, les pompiers et la Zone de Police Bruxelles Nord ont été appelés pour des véhicules en feu à l'avenue Albert Giraud à Schaerbeek. En tout, trois véhicules ont été détruits par les flammes, un véhicule a été légèrement endommagé et deux façades ont été endommagées par les véhicules en feu.

Les bruits d’explosion sont liés à ces véhicules en feu. Les pompiers ont rapidement maitrisé l’incendie. Les forces de l’ordre ont sécurisé le périmètre de sécurité.

Le parquet a ordonné la descente de laboratoire scientifique de la Police Fédérale sur les lieux. L’enquête suit son cours afin de déterminer les causes et les circonstances de cet incendie et, le cas échéant, d’en identifier les auteurs.