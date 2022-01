Trois œuvres de Banksy appartenant à Robbie Williams bientôt aux enchères

Ces trois toiles passeront sous le marteau le 2 mars prochain, à l’occasion de la vente du soir londonienne "The Now" de Sotheby’s. C’est la première fois que Robbie Williams se sépare de plusieurs pièces de sa collection d’art personnelle. Selon lui, celles en vente chez Sotheby’s sont quelques-unes des meilleures créations de Banksy. "J’adore le lien étroit qu’elles entretiennent avec ses œuvres de rue", a-t-il déclaré à The Evening Standard. "En tant que collectionneur des œuvres de Banksy, vous faites partie d’un mouvement culturel plus large".

Depuis quelques années, la cote de Banksy ne cesse de grimper et ses œuvres atteignent des sommets aux enchères. La preuve avec "Love Is in the Bin", qui a été adjugée pour la somme record de 18,6 millions de livres (environ 22,3 millions de dollars) en octobre dernier chez Sotheby’s à Londres.

Cette toile montre une petite fille lâchant un ballon rouge en forme de cœur. Mais petite particularité : sa moitié inférieure a été partiellement découpée en fines lamelles par une broyeuse à papier dissimulée dans son cadre, lors d’une vente aux enchères, le 11 octobre 2018. Cette action retentissante avait provoqué un véritable séisme dans le milieu de l’art, tout en renforçant la légende Banksy.