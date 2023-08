Trois tubes d'ABBA à écouter avant de voir "Mamma Mia! Here We Go Again"

À l'origine intitulée "Ring It In" et ensuite "Number 1, Number 1", ce titre d'ABBA sorti le 14 février 1977 est un des plus grands succès du groupe. Il est numéro 1 en Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Mexique et Afrique du Sud et est dans le top 3 en Autriche, Belgique, Pays-Bas et Suisse. "Knowing Me Knowing You" est l'une des premières chansons du groupe à aborder une rupture amoureuse. Dans le deuxième opus de la comédie musicale, elle est chantée par Jeremy Irvine et Lily James.