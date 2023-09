Trois trains supplémentaires mis en service ce week-end en direction de la Côte

Deux trains supplémentaires relieront matin et soir l’intérieur du pays à Ostende. Un train supplémentaire circulera également en direction de Blankenberge à la même fréquence. La SNCB demande toutefois aux voyageurs de tenir compte de l’affluence en dépit des trains supplémentaires prévus et de différer quelque peu leur départ si possible.