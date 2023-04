Trois territoires de la province de Luxembourg vont tester un projet pilote "Zéro chômeur longue durée"

17 communes (ou groupement de communes) ont été sélectionnées en Wallonie comme commune pilote : Zéro chômeur longue durée. Dans notre province de Luxembourg, les communes d’Hotton, Durbuy, Erezee, Rendeux et la Roche-en-Ardennes se sont rassemblées dans l’objectif de remettre 24 chômeurs longue durée au travail. Virton, Rouvroy et Meix-Devant-Virton espèrent 20 emplois, et enfin, la commune de Bertrix : 15 emplois. Ces projets seront testés pendant cinq ans. Pour mener à bien leurs objectifs, ces communes et groupement de communes reçoivent des subsides de la Région et de l’Europe.

Le but ici est de remettre à l’emploi des personnes au chômage depuis plus de deux ans, et donc, considérées comme éloignées du travail. L’idée est de lever les freins à l’emploi comme les problèmes de mobilité, et d’identifier les compétences et envies des personnes qui seront accompagnées. "On a une liste de personnes qui rentrent dans les critères de ce projet. On va les rencontrer et partir de leurs envies pour leur redonner goût au travail" explique Vincianne Pierard, présidente du CPAS de Bertrix. "En même temps, on souhaite aider la population. Par exemple, réaliser de petits travaux de rénovation, faire des courses, relever les compteurs, désencombrer, enlever les déchets etc. La liste n’est pas exhaustive car elle partira des envies des personnes que nous allons accompagner pour les remettre au travail". Sur la commune de Bertrix, une quinzaine de personnes pourront, sur base volontaire, bénéficier d’un accompagnement dans le cadre du projet "Zéro chômeur longue durée". Pour mener à bien ce projet, le CPAS de Bertrix, qui sera l’employeur des personnes remises à l’emploi recevra 3.5 millions d’euros sur cinq ans.