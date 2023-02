Trois tendances déco à suivre en 2023 selon une architecte d’intérieur

Marie, architecte d’intérieur Camber, expose les trois tendances déco qui devraient faire vibrer le monde du design en 2023.

Retour de l’artisanat traditionnel

De la marqueterie (incrustation de bois), au papier peint aux motifs réalisés à la main, la nouvelle génération redécouvre les métiers d’autrefois. Ces jeunes créatifs travaillent avec des techniques anciennes auxquelles ils donnent un look frais et moderne dans des réalisations qui pourront s’accorder dans les intérieurs.

"Désormais, nous savons que nous devons prendre soin de notre planète et porter un regard critique sur la manière dont nous produisons les objets et les consommons", explique Marie.

Les objets d’intérieur uniques, de préférence sur mesure et avec une belle histoire, figurent au cœur de cette tendance. Du côté des matériaux, c’est le naturel qui domine.

La couleur verte encore cette année

Cette couleur tendance est basée sur notre désir de liberté et de confort. La nature et l’humain combinent leurs efforts pour créer des intérieurs qui ont une âme.

Revival des années 90 : comfort core

Le beige, le marron et le crème sont les 3 couleurs à suivre. Oubliez les teintes neutres et froides. La tendance est aux nuances plus chaudes qui rappellent les années 90. "Au cours de la dernière décennie, le gris a dominé nos intérieurs, mais désormais nous recherchons des ambiances plus intimes et cosy", souligne Marie, architecte chez Camber. "La plupart des gens investissent dans des couleurs polyvalentes et neutres. A l’issue d’une journée, elles nous procurent un effet apaisant."