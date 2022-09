Trois suspects arrêtés à Rotterdam en lien avec l'explosion survenue au matin à Anvers

Trois suspects en lien avec l'explosion d'un engin incendiaire survenue mercredi matin dans le quartier Eilandje à Anvers ont été appréhendés par la police de Rotterdam en cours de matinée, a annoncé cette dernière.

Un homme de 19 ans, originaire de Zoetermeer, à quelques kilomètres de La Haye, et deux hommes de 21 et 22 ans originaires de La Haye ont été appréhendés après que la police néerlandaise a reçu, grâce aux forces de l'ordre belges, le numéro de plaque des auteurs potentiels de l'explosion. Les trois suspects sont entendus par la police et pourraient être remis à la Belgique par la suite, selon les autorités locales.