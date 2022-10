Trois sur trois en Coupe du monde, Eli Iserbyt et Fem van Empel confirment leur mainmise à Tabor

Du haut de ses 20 ans, van Empel domine le début de saison chez les dames. Après son doublé US, celle qui évoluera chez Jumbo-Visma la saison prochaine a fait la différence dans le dernier tour. Elle s’est en effet imposée devant Puck Pietersen, 20 ans aussi, 2e et Annemarie Worst. Denise Betsema est 4e. Seule la Hongroise Kata Blanka Vas, 5e, est parvenue à s’immiscer entre les Néerlandaises qui trustent presque entièrement le top 9. Première Belge, Marion Norbert Riberolle est 12e. Laura Verdonschot termine 18e.



"Après mon retour des États-Unis, j’ai souffert du décalage horaire cette semaine", a expliqué. Van Empel. "J’ai été prudente par ce que la forme n’était pas optimale. Le seul endroit où je pouvais tenter quelque chose était la montée. J’ai attendu le dernier tour pour me lancer et cela s’est avéré être la bonne stratégie. Même si je n’ai dormi que deux heures pendant les trois derniers jours, j’ai réussi à faire la grasse matinée ce matin et ça a fait des merveilles. Après la montée, il y avait une descente un peu dangereuse où vous ne pouviez absolument pas faire d’erreur, sinon votre course était terminée. Au passage de la station technique, j’ai vu sur le grand écran que j’avais déjà un écart raisonnable. Cela m’a donné des ailes et m’a permis de tenir jusqu’à la ligne d’arrivée."

Au classement de la Coupe du monde, Fem Van Empel, qui signe sa 5e victoire de la saison avec des succès aussi à Kruibeke et Beringen, a déjà pris le large avec un maximum de 120 points pour 71 à Annemarie Worst et 70 à Ceylin del Carmen Alvarado, 6e à Tabor. Première Belge, Marion Norbert Riberolle est 26e (14 points).