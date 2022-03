Trois structures imaginées par l’architecte Francis Kéré, lauréat du prix Pritzker 2022

Primé par la plus haute distinction de la profession d’architecte, le Prix Pritzker, Diébédo Francis Kéré travaille en lien avec les populations et l’écologie. De son "approche locale et participative", il a fait de son travail une architecture aux dimensions sociales et durables. Des enjeux ancrés dans les thématiques de demain.

L’architecte Diébédo Francis Kéré a reçu le prix Pritzker ce mardi 15 mars. Il est devenu le premier architecte africain à recevoir la plus haute distinction de la profession.